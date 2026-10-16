Зеленский сообщил о работе с Францией над поиском альтернативы Starlink

Украина совместно с Францией и другими зарубежными партнёрами работает над альтернативными системами спутниковой связи Starlink. При этом Киев пока не собирается полностью отказываться от американской технологии. Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-брифинге в Брюсселе.