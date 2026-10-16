Зеленский сообщил о работе с Францией над поиском альтернативы Starlink
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Украина совместно с Францией и другими зарубежными партнёрами работает над альтернативными системами спутниковой связи Starlink. При этом Киев пока не собирается полностью отказываться от американской технологии. Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-брифинге в Брюсселе.
«Мы не говорим о замене Starlink. То есть мы работаем с некоторыми странами, включая Францию, чтобы иметь дополнительные возможности», — пояснил Зеленский.
Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой восстановить полноценную работу Starlink на Украине. Позже стало известно о серьёзных проблемах со Starshield у ВСУ. В ночь на 14 октября украинские бойцы обнаружили, что терминалы теряют соединение при движении быстрее 160 км в час. Затем перебои стали фиксировать и на меньших скоростях. Илон Маск пояснил, что коммерческим сервисом Starlink управляет SpaceX, тогда как его военная версия Starshield находится под контролем Пентагона.