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Опубликовано 16 октября, 17:20

Зеленский сообщил о работе с Францией над поиском альтернативы Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Украина совместно с Францией и другими зарубежными партнёрами работает над альтернативными системами спутниковой связи Starlink. При этом Киев пока не собирается полностью отказываться от американской технологии. Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-брифинге в Брюсселе.

«Мы не говорим о замене Starlink. То есть мы работаем с некоторыми странами, включая Францию, чтобы иметь дополнительные возможности», — пояснил Зеленский.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой восстановить полноценную работу Starlink на Украине. Позже стало известно о серьёзных проблемах со Starshield у ВСУ. В ночь на 14 октября украинские бойцы обнаружили, что терминалы теряют соединение при движении быстрее 160 км в час. Затем перебои стали фиксировать и на меньших скоростях. Илон Маск пояснил, что коммерческим сервисом Starlink управляет SpaceX, тогда как его военная версия Starshield находится под контролем Пентагона.

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Александра Мышляева
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