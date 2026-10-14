Зеленский взмолился перед Маском ради восстановления Starlink на Украине

Владимир Зеленский публично попросил американского миллиардера Илона Маска восстановить полноценную работу спутниковой связи Starlink на Украине. Он назвал введённые ограничения большой ошибкой и предупредил о возможной гибели людей из-за перебоев. Об этом Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Во время беседы Морган спросил, что украинский политик хотел бы сказать владельцу SpaceX. Зеленский ответил, что считает произошедшее серьёзной ошибкой, которая может повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

Затем журналист поинтересовался, могут ли люди погибнуть из-за решения Маска. Зеленский ответил утвердительно, связав возможные жертвы с продолжением атак и ограничениями спутниковой связи.

При этом Зеленский допустил, что причиной происходящего могли стать технические неполадки, а не намеренные действия компании. Он выразил надежду, что SpaceX восстановит работу системы, назвав такой шаг проявлением честного партнёрства.

Проблемы со Starlink возникли после введения ограничений для терминалов, установленных на движущихся объектах. По сообщениям украинской стороны, связь начала пропадать при скорости свыше 160 километров в час. Из-за этого оказались нарушены некоторые операции с использованием беспилотников.

Ранее Life.ru сообщал, что ограничения Starlink серьёзно осложнили логистику ВСУ на передовой. Изменения затронули применение беспилотников и обеспечение подразделений, причём украинские военные заявляли, что не получили предварительного предупреждения.