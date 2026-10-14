Зеленский признался, что чувствует себя преданным из-за сделки Трампа и Путина

Владимир Зеленский признался, что чувствует себя преданным после последних решений президента США Дональда Трампа, связанных с Россией и украинским урегулированием. Особенно болезненно он воспринял договорённости Вашингтона и Москвы по поставкам российского дизельного топлива. Об этом Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский выразил разочарование позицией американского лидера, который объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. При этом Киев, по словам самого Зеленского, заранее не уведомили о достигнутых договорённостях.

«Жаль, что мы теряем сильного партнёра», — отметил Зеленский, говоря об изменениях в отношениях с Вашингтоном.

Особое недовольство у него вызвало решение Трампа ослабить ограничения на поставки российского дизеля. Зеленский считает, что такие шаги противоречат прежней политике США в отношении Москвы и свидетельствуют об изменении американских приоритетов.

При этом украинский политик подчеркнул, что не намерен соглашаться на условия урегулирования, которые, по его мнению, затрагивают суверенитет страны.

«Мы не продаём нашу страну. Для нас это не бизнес — это наша жизнь», — заявил он.

Зеленский также призвал Трампа придерживаться нейтральной позиции в переговорном процессе. По его словам, Вашингтон не должен становиться на сторону Москвы, если рассчитывает выступать посредником в урегулировании конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский резко отреагировал на снятие американских санкций с российского дизеля. После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа украинский политик раскритиковал смягчение ограничений, полагая, что оно может осложнить переговорный процесс.