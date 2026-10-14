Хуже, чем после скандала в Белом доме: Конфликт Трампа и Зеленского достиг нового пика

Конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вышел за рамки личной неприязни и превратился в масштабный геополитический кризис, способный повлиять на исход боевых действий на Украине. К такому выводу пришли обозреватели британского издания The i Paper, оценив очередное обострение отношений Вашингтона и Киева.

По мнению авторов материала, напряжённость между политиками достигла максимума с февраля 2025 года, когда их встреча в Овальном кабинете закончилась публичной перепалкой. Попытки украинской стороны наладить диалог с американским лидером вновь оказались под угрозой.

Особенно болезненными последствия нового противостояния могут стать для европейских союзников Киева. Великобритании и другим участникам НАТО приходится пересматривать подход к взаимодействию с Белым домом, одновременно пытаясь укрепить позиции Украины перед зимней кампанией.

Британские обозреватели считают, что одним из факторов обострения стало стремление Зеленского поучать Трампа. По их оценке, такая линия поведения обернулась серьёзным политическим просчётом, последствия которого могут затронуть не только двусторонние отношения, но и дальнейшее развитие конфликта.

Ситуация осложняется зависимостью Киева от американской военной поддержки. При этом Вашингтон и украинское руководство по-разному оценивают перспективы урегулирования, а разногласия между ними создают дополнительные трудности для западных партнёров.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский рискует потерять результаты длительных попыток примирения с Трампом. По оценке Newsweek, очередной виток разногласий ставит под угрозу усилия Киева и европейских лидеров, направленные на восстановление отношений с американской администрацией.