Усилия Владимира Зеленского по восстановлению отношений с Дональдом Трампом могут оказаться напрасными из-за нового обострения конфликта между Киевом и Вашингтоном. Как пишет американский журнал Newsweek, украинский политик фактически оказался втянут в бесконечную борьбу за поддержку Белого дома.

Поводом для такого вывода стали последние заявления президента США. Трамп вновь раскритиковал Зеленского за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта с Россией и дал понять, что недоволен действиями украинского руководства.

10 октября американский лидер заявил, что Зеленский неоднократно имел возможность договориться о прекращении боевых действий, но не воспользовался ею. Более того, Трамп высказал мнение, что Украине нужен другой руководитель, способный достичь соглашения с Москвой.

Спустя два дня республиканец продолжил критику. По его словам, Зеленскому следует сосредоточиться на реальных переговорах, а не на разговорах о возможном мирном соглашении.

Журнал обращает внимание, что отношения двух политиков уже переживали серьёзный кризис после публичной перепалки в Белом доме 28 февраля 2025 года. Тогда встреча, на которой планировалось подписать соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, закончилась скандалом.

После этого Киев при поддержке европейских союзников пытался восстановить диалог с американской администрацией. Однако, как ранее сообщала The Wall Street Journal, к октябрю 2026 года отношения Трампа и Зеленского вновь ухудшились до уровня, сопоставимого с февральским конфликтом.

Ситуацию осложняют и разногласия по поводу ударов по энергетической инфраструктуре. Вашингтон добивается ограничения атак, тогда как Киев настаивает на взаимности подобных мер. На этом фоне дальнейшая поддержка Украины со стороны США остаётся важным вопросом переговоров.

Новый кризис в отношениях Вашингтона и Киева стал особенно заметен после публикации The Wall Street Journal 11 октября. Как сообщал Life.ru, европейские лидеры на протяжении полутора лет пытались наладить взаимодействие Трампа и Зеленского после скандала в Овальном кабинете.