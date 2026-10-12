Зеленский серьёзно разозлил Трампа: В США предупредили Киев об опасности

Владимир Зеленский рискует серьёзно испортить отношения с Дональдом Трампом, продолжая игнорировать требования Вашингтона прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об угрозе нового конфликта между Киевом и Белым домом сообщает Bloomberg.

Американский лидер всё острее реагирует на действия украинской стороны, которая не прислушивается к его призывам отказаться от ударов по НПЗ. Ситуация может обернуться политическими последствиями для Зеленского. Особую опасность представляет зависимость Украины от военной поддержки Соединённых Штатов.

Бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл предупредила о рисках дальнейшего обострения разногласий. По её оценке, резкие публичные выпады Трампа способны поставить Киев в затруднительное положение. Украина по-прежнему нуждается в американском вооружении и обмене разведывательной информацией.

О недовольстве президента США ранее рассказал портал Axios. Собеседник издания в американской администрации сообщил, что Трамп рассержен поведением Зеленского. По словам источника, глава Белого дома убеждён, что украинский политик воспринимает помощь Вашингтона как нечто само собой разумеющееся.

Между тем американский Минфин выдал временную лицензию на операции с российским дизелем, разрешив соответствующие поставки до 7 апреля 2027 года по приказу Трампа.