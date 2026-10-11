Европа 18 месяцев мирила Трампа с Зеленским — теперь усилия могут пойти прахом

Отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского достигли самой низкой точки со времён их публичной перепалки в Овальном кабинете в начале 2025 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), отмечая, что новый конфликт ставит под угрозу усилия европейских лидеров по сохранению американской поддержки Украины.

По оценке издания, резкая критика Зеленского со стороны Трампа может свести на нет результаты 18 месяцев дипломатической работы европейских политиков. Всё это время они пытались убедить Вашингтон продолжать военную помощь Киеву и усиливать давление на Москву.

Журналисты также раскрыли подробности недавних переговоров американской и украинской делегаций в Майами. По словам четырёх источников WSJ, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер неоднократно напоминали украинским представителям о масштабах американской помощи, включая предоставление разведывательных данных. При этом они настаивали на выполнении требования американского лидера прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Однако собеседники издания разошлись в оценке того, насколько жёстко Вашингтон поставил вопрос. Двое участников встречи утверждают, что прямой угрозы лишить Киев разведывательной информации не прозвучало. Другие источники считают, что подобный сигнал был вполне очевиден.

Ранее Life.ru рассказывал, что представители США обсуждали с украинской делегацией в Майами возможное прекращение передачи разведданных из-за ударов по российским НПЗ. По информации Axios, Трамп обращался к Киеву с соответствующей просьбой около шести раз. При этом американский источник отрицал, что Уиткофф и Кушнер прямо угрожали украинским переговорщикам.