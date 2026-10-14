Владимиру Зеленскому следует заключить соглашение с Россией после потери доступа к западным разведывательным данным. Такое мнение в соцсети X высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Американский военный призвал Киев не жаловаться на действия Вашингтона, а сосредоточиться на достижении мира. По его словам, необходимо использовать наиболее выгодные из доступных условий и сохранить жизни оставшихся украинцев.

«Вместо того чтобы жаловаться <…>, возможно, им следует, наконец, поступить правильно и добиваться мира на наилучших доступных условиях, сохранив жизнь всем остальным украинцам, которые ещё живы», — написал Дэвис.

При этом отставной подполковник заявил, что сохранение доступа к западным разведданным само по себе не оказало бы существенного влияния на ситуацию. По его словам, Вооружённые силы Украины не способны перехватывать российские ракеты.

Дэвис связал свои выводы с потерей Киевом доступа к части разведывательной информации от западных партнёров. На этом фоне он призвал украинское руководство сосредоточиться на переговорах и поиске условий для завершения конфликта.