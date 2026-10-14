В США призвали Зеленского заключить сделку с Россией после потери разведданных
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Владимиру Зеленскому следует заключить соглашение с Россией после потери доступа к западным разведывательным данным. Такое мнение в соцсети X высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Американский военный призвал Киев не жаловаться на действия Вашингтона, а сосредоточиться на достижении мира. По его словам, необходимо использовать наиболее выгодные из доступных условий и сохранить жизни оставшихся украинцев.
«Вместо того чтобы жаловаться <…>, возможно, им следует, наконец, поступить правильно и добиваться мира на наилучших доступных условиях, сохранив жизнь всем остальным украинцам, которые ещё живы», — написал Дэвис.
При этом отставной подполковник заявил, что сохранение доступа к западным разведданным само по себе не оказало бы существенного влияния на ситуацию. По его словам, Вооружённые силы Украины не способны перехватывать российские ракеты.
Дэвис связал свои выводы с потерей Киевом доступа к части разведывательной информации от западных партнёров. На этом фоне он призвал украинское руководство сосредоточиться на переговорах и поиске условий для завершения конфликта.
Вопрос американской разведывательной поддержки Киева обострился на фоне разногласий между Вашингтоном и Киевом. 13 октября Life.ru сообщал, что Белый дом не стал уточнять, продолжают ли США передавать Украине разведывательную информацию. Ранее американская сторона обсуждала возможность ограничить такую поддержку. По данным, приводимым Life.ru, на переговорах представителей США и Украины в Майами обсуждалась возможность прекращения передачи разведданных из-за ударов ВСУ по российским НПЗ.
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