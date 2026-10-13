«Нужно уточнить»: Белый дом оставил без ответа вопрос о разведданных для Киева

Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не дала ответа на вопрос, прекратили ли США передачу разведывательной информации Украине.

«Мне нужно будет этот вопрос уточнить», — заявила она на брифинге.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина не получила от партнёров предварительного предупреждения о баллистическом ударе по Киеву вечером 12 октября.

Ранее Life.ru писал, что Вашингтон обсуждал возможность прекратить передачу разведданных Киеву из-за атак на российские НПЗ. По информации Axios, вопрос поднимался на переговорах в Майами с участием представителей американской администрации.