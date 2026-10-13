«Чья кнопка у сирены?» Почему Киев не предупредили о ракетном ударе 13 октября

В Киеве воздушную тревогу объявили с опозданием — после того, как в городе уже прогремели взрывы от баллистических ракет. На эту особенность ночной атаки 13 октября обратил внимание военный корреспондент Александр Коц в своём обзоре для KP.ru.

По его данным, Воздушные силы Украины сообщили о скоростной цели, направляющейся к Киеву, в 22:09, а сирены включились только в 22:10. При этом взрывы в украинской столице начались ещё до объявления тревоги.

«Самое интересное Воздушные силы написали сами: цели засекли радары уже во время атаки, а «информации о пусках с территории противника не поступало». Обычно сигнал о старте Киеву дают американцы, и у людей есть пара минут добежать до укрытия. Вчера сигнала не было», — обратил внимание журналист.

Российское Минобороны сообщило о поражении локомотивного депо «Дарница», которое использовалось для ремонта железнодорожной техники, перевозящей военные грузы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил повреждение объекта транспортной инфраструктуры в Днепровском районе, не уточнив его название. Украинская железнодорожная компания сообщила о задержках поездов на запорожском направлении более чем на шесть часов.

Кроме того, удар пришёлся по цеху предприятия «Палп Милл Принт», где собирали ракеты и дальнобойные беспилотники. В Деснянском районе, по сообщениям украинских властей, пострадало четырёхэтажное складское здание.

Коц также сообщил об атаках на объекты в Николаевской и Ровенской областях. По его сведениям, целями стали терминал логистической компании, склад беспилотников, сухогруз в Бугском лимане и объекты в районе Сарн.

Согласно приведённой военкором сводке Воздушных сил Украины, за ночь были зафиксированы пять баллистических ракет, девять ракет «Бандероль» и 108 беспилотников, включая 74 реактивных. Попадания, по данным украинской стороны, зарегистрировали на 17 объектах или участках местности. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что информация о пусках баллистических ракет не поступила заблаговременно.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Дональда Трампа пригрозила Украине прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией из-за ударов по российским НПЗ. По данным Financial Times, представители Вашингтона связывались с украинскими и европейскими чиновниками, требуя остановить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.