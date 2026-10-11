Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 21:14

FT: США пригрозили Украине остановкой поставок оружия из-за ударов по НПЗ РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила приостановить поставки американского оружия Украине и обмен разведывательной информацией, если Киев продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, которым американская сторона передала соответствующие предупреждения.

По словам собеседников издания, в субботу и воскресенье представители Вашингтона обзванивали европейские столицы и Киев, добиваясь прекращения украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре.

«Они звонят в Киев… они звонят всем [в Европе]», — рассказал один из чиновников, которому поступил звонок от представителя Пентагона.

В частности, американская администрация якобы пригрозила приостановить действие механизма PURL, позволяющего европейским союзникам финансировать закупки вооружений США для украинской армии. Ещё одним возможным рычагом давления названо прекращение передачи разведывательных данных.

Среди тех, с кем связались представители Вашингтона, оказался военный советник Владимира Зеленского Павел Палиса. При этом официального решения о прекращении военной помощи или обмена разведданными пока не объявлено.

«Катастрофа для Зеленского»: UnHerd оценил последствия дизельной сделки Путина и Трампа
«Катастрофа для Зеленского»: UnHerd оценил последствия дизельной сделки Путина и Трампа

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен выделить Украине дополнительное финансирование на закупку ракет и беспилотников. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Конкретную сумму помощи она не назвала, однако уточнила, что на саммите ЕС 15–16 октября европейские лидеры обсудят финансовые потребности Киева на 2027 год и привлечение дополнительной международной поддержки.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar