FT: США пригрозили Украине остановкой поставок оружия из-за ударов по НПЗ РФ

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила приостановить поставки американского оружия Украине и обмен разведывательной информацией, если Киев продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, которым американская сторона передала соответствующие предупреждения.

По словам собеседников издания, в субботу и воскресенье представители Вашингтона обзванивали европейские столицы и Киев, добиваясь прекращения украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре.

«Они звонят в Киев… они звонят всем [в Европе]», — рассказал один из чиновников, которому поступил звонок от представителя Пентагона.

В частности, американская администрация якобы пригрозила приостановить действие механизма PURL, позволяющего европейским союзникам финансировать закупки вооружений США для украинской армии. Ещё одним возможным рычагом давления названо прекращение передачи разведывательных данных.

Среди тех, с кем связались представители Вашингтона, оказался военный советник Владимира Зеленского Павел Палиса. При этом официального решения о прекращении военной помощи или обмена разведданными пока не объявлено.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен выделить Украине дополнительное финансирование на закупку ракет и беспилотников. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Конкретную сумму помощи она не назвала, однако уточнила, что на саммите ЕС 15–16 октября европейские лидеры обсудят финансовые потребности Киева на 2027 год и привлечение дополнительной международной поддержки.