ЕС готовит новые деньги на ракеты и дроны для Киева на фоне мирных усилий Трампа

Евросоюз намерен уже на этой неделе выделить Украине дополнительные средства для закупки ракет и беспилотников. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским, опубликовав соответствующее заявление в социальной сети X.

«На этой неделе ЕС предоставит дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты», — написала председатель Еврокомиссии.

При этом фон дер Ляйен не назвала сумму нового пакета помощи. Глава ЕК добавила, что Украина станет одной из главных тем саммита Евросоюза 15–16 октября. Европейские лидеры намерены обсудить финансовые потребности Киева на 2027 год и возможности привлечения дополнительной международной поддержки.

«Украина будет в центре внимания на заседании Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим её потребности в финансировании на следующий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия перечислила Украине ещё 1,24 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников. О выделении средств стало известно 7 октября. Деньги направили в рамках кредитной программы поддержки Украины на 90 миллиардов евро, рассчитанной на 2026–2027 годы.