Сделку Путина и Трампа пытаются сорвать: Конгрессмены США готовят нефтяной запрет

В американском Конгрессе намерены добиться полного запрета на закупку российских энергоресурсов, несмотря на решение президента Дональда Трампа ослабить ограничения ради поставок дизельного топлива. С соответствующей инициативой выступил республиканец Брайан Фицпатрик, который планирует внести законопроект на рассмотрение Палаты представителей.

Предлагаемые меры предусматривают прекращение импорта из России сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля. Документ получил название «Закон Рональда Рейгана: мир через силу». Его принятие должно исключить возможность закупок перечисленных российских энергоресурсов Соединёнными Штатами.

Инициатива появилась ещё в 2022 году. Тогда проект подготовили республиканец Фицпатрик и представитель Демократической партии Джош Готтхаймер. Однако за последующие четыре года документ ни разу не выносили на голосование.

Теперь авторы намерены использовать специальную парламентскую процедуру discharge petition. Она позволяет направить законопроект на рассмотрение в обход руководства Палаты представителей. Для этого необходимо собрать подписи не менее 218 конгрессменов.

Фицпатрик рассчитывает заручиться поддержкой представителей обеих партий. Он заявил о намерении добиться обязательного голосования по запрету любых закупок российской нефти. По оценке республиканца, инициатива получит широкое одобрение законодателей.

Новая попытка провести ограничения последовала за договорённостью Москвы и Вашингтона о поставках дизеля. Трамп рассчитывает таким способом снизить стоимость горючего на американском рынке. При этом часть конгрессменов выступает против смягчения санкционного режима в отношении России.