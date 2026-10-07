Еврокомиссия перечислила Украине ещё 1,24 млрд евро на дроны и ракеты

Еврокомиссия перечислила Украине €1,24 млрд в рамках оборонной части кредита Ukraine Support Loan. Средства предназначены для закупки беспилотников, дронов-перехватчиков, боеприпасов для БПЛА и ракет, произведённых украинскими предприятиями.

В Брюсселе сообщили, что новые выплаты по оборонному направлению программы последуют в ближайшие недели. Всего в 2026 году на поддержку украинской оборонной промышленности планируется направить €28,3 млрд.

Деньги выделяются в рамках кредита общим объёмом €90 млрд, рассчитанного на 2026–2027 годы. Из этой суммы около €60 млрд предусмотрено на военные нужды, ещё €30 млрд — на бюджетную поддержку Украины.

По данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украине остаётся доступно €28,1 млрд по линии Ukraine Support Loan. Из них €15,4 млрд могут быть направлены на оборонную промышленность, а €12,7 млрд — на бюджетные расходы. Ещё €4,4 млрд бюджетной поддержки предусмотрено по программе Ukraine Facility.

В ЕК подчеркнули, что решения о дальнейшем финансировании будут приниматься с учётом потребностей Киева и выполнения согласованных условий. С 2022 года Евросоюз и его страны-члены, по данным Брюсселя, предоставили Украине помощь на €228,7 млрд.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз отказался заранее перечислять Киеву деньги, которые заложены на 2027 год. В Брюсселе потребовали от Украины сначала провести обещанные реформы, без которых дальнейшее финансирование останется заблокированным, утверждает Financial Times со ссылкой на чиновников с европейской и украинской стороны.