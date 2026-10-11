«Катастрофа для Зеленского»: UnHerd оценил последствия дизельной сделки Путина и Трампа

Соглашение Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива может серьёзно ослабить позиции Владимира Зеленского и изменить соотношение сил в воздушном противостоянии в пользу Москвы. К такому выводу пришёл обозреватель британского издания UnHerd Максимилиан Хесс, назвавший договорённость победой России.

По оценке автора, энергетическая сделка уже нанесла существенный ущерб отношениям Киева с Вашингтоном. Особенно болезненным её последствием может стать изменение отношения американского лидера к Зеленскому. Журналист допускает, что политические потери украинского руководства окажутся крайне серьёзными.

Главная проблема заключается в возможном пересмотре подхода США к ударам по российской энергетической инфраструктуре. Теперь подобные действия ВСУ могут восприниматься Белым домом как попытка сорвать собственные дипломатические инициативы Трампа. Ранее американский президент неоднократно добивался прекращения таких атак, предлагая Москве и Киеву договориться об энергетическом перемирии.

Ещё одним риском UnHerd называет перспективы дальнейшего военного сотрудничества Украины с Соединёнными Штатами. Под вопросом могут оказаться дополнительные поставки средств противовоздушной обороны. В частности, речь идёт о возможности получить разрешение на производство американских комплексов Patriot, окончательное решение по которому Вашингтон пока не принял.

При этом обозреватель обращает внимание, что экономический эффект самой договорённости может быть сравнительно небольшим. Предполагаемые объёмы поставок российского дизеля не способны существенно изменить ситуацию на американском топливном рынке. Гораздо важнее для Москвы политическое значение соглашения, которое укрепляет её переговорные позиции и ослабляет санкционное давление.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 октября. Лидеры обсудили украинское урегулирование, энергетическое сотрудничество и дальнейшие двусторонние контакты. В тот же день Министерство финансов США разрешило операции с российским дизельным топливом, включая его продажу, транспортировку и импорт, до 7 апреля 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп заключил соглашение с Россией после неоднократного отказа Киева прекратить удары по российским НПЗ. Как утверждал источник издания, Белый дом около шести раз обращался к Зеленскому с соответствующей просьбой.