«‎Печальный день»: В Европе удручены «‎ударом возмездия» США по Украине за российские НПЗ

В Европе назвали тревожным сигналом для Украины угрозу США приостановить обмен разведданными и закупки американского оружия для ВСУ в случае продолжение атак на российские НПЗ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейских чиновников.

По данным собеседников телеканала, администрация президента США Дональда Трампа предупредила Киев и европейских союзников, что Вашингтон может пойти на такие меры, если Украина не прекратит дальние удары по российским энергетическим объектам. Предупреждения, как утверждается, передали представители Госдепартамента и Пентагона, в том числе напрямую украинским военным.

Один из европейских чиновников назвал обмен разведывательной информацией и закупки вооружений «жизненно важными» для Украины. Возможный «‎удар возмездия» он охарактеризовал как «печальный день» для Киева и его союзников.

Если Вашингтон реализует угрозу, это может быстро сказаться на обороноспособности Украины, поскольку американские разведданные и вооружения играют важную роль в ведении боевых действий.

Ранее авторы китайского издания Sohu отметили, что президент США Дональд Трамп больше не считает Владимира Зеленского незаменимым партнёром. По их оценке, призыв из Белого дома найти Украине нового президента показал, что поддержка определяется прежде всего американскими интересами.