Президент США Дональд Трамп больше не считает Владимира Зеленского незаменимым партнёром, полагают авторы китайского издания Sohu. По их оценке, призыв найти Украине нового президента показал, что поддержка определяется прежде всего американскими интересами.

Одной из причин разногласий эксперты назвали украинские удары по российским НПЗ. Трамп связывает их с подорожанием дизеля и ростом расходов американских фермеров. Перед промежуточными выборами в Конгресс Белому дому важно сдержать цены на топливо, тогда как Зеленский рассчитывает продолжать боевые действия при западной поддержке.

Журналисты допустили, что Зеленский попытается опереться на Европу, однако усомнились, что союзники смогут компенсировать изменение курса США. Другими вариантами могут стать сопротивление Киева давлению Вашингтона или компромисс ради прекращения огня. Но ни один из этих путей не гарантирует прежней американской поддержки.

«Тебя не предали, тебя продали», — охарактеризовало положение Зеленского издание Sohu. Китайских коллег цитирует РИА «ФедералПресс».

Напомним, 10 октября Дональд Трамп призвал Украину найти нового президента, способного заключить соглашение об урегулировании конфликта. Американский лидер заявил, что Владимир Зеленский неоднократно упускал такую возможность.