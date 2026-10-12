Довёл Трампа: Песков обвинил Зеленского в отсутствии политической воли

Отсутствие политической воли у Владимира Зеленского для прекращения конфликта стало причиной призыва президента США Дональда Трампа сменить украинского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны», — приводит комментарий Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля также пояснил, что Зеленскому предстоит решить, готов ли он взять на себя ответственность за продолжение или прекращение боевых действий.

«Или Зеленский берёт на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает», — прокомментировал позицию Трампа Песков.

Ранее Дональд Трамп призвал Украину сменить Владимира Зеленского ради заключения мирного соглашения. Американский президент заявил, что украинский лидер неоднократно упускал возможности остановить боевые действия и договориться об урегулировании конфликта. Кроме того, Трамп рекомендовал украинским властям провести выборы.