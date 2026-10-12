В США объяснили, из-за чего Зеленский разозлил Трампа

Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа наглым отношением к американской помощи Украине. Глава Белого дома считает, что киевский лидер воспринимает поддержку Вашингтона как нечто само собой разумеющееся. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя администрации Штатов.

«Трамп действительно зол. Он считает, что Зеленский воспринимает [поддержку] США как должное», — цитирует издание собеседника.

Ранее Трамп призвал Украину сменить Владимира Зеленского ради заключения мирного соглашения. Американский президент заявил, что главарь киевского режима уже неоднократно упускал возможности остановить боевые действия и договориться об урегулировании конфликта. Кроме того, Трамп призвал украинские власти провести выборы.