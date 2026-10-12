«Партия конфликта»: Кто может сменить Зеленского, попавшего в немилость к Трампу

Кирилл Буданов* или Алексей Гончаренко* могут сменить Владимира Зеленского, предположил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя призыв Дональда Трампа провести выборы на Украине.

По его оценке, если США добьются ухода Зеленского, многое будет зависеть от процедуры смены власти. При назначении преемника внутри действующего политического лагеря ситуация не изменится. Среди возможных фигур при таком сценарии экс-парламентарий также упомянул Андрея Билецкого*, Юлию Тимошенко и Петра Порошенко*.

«В нынешних условиях все политики — представители партии конфликта», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

При законных выборах баллотироваться может Олег Царёв. Сам Олейник тоже готов участвовать. Условиями он назвал смену режима и равные возможности для кандидатов.

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Президент США заявил, что тот неоднократно упускал возможность завершить конфликт мирным соглашением.

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