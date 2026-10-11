«Гонг пробил»: В Совфеде предрекли крах режима Зеленского после наезда Трампа

Атаки ВСУ на российские города и инфраструктуру могут быть предвестниками скорого конца власти Владимира Зеленского, заявил сенатор Григорий Карасин, комментируя призыв президента США Дональда Трампа сменить режим в Киеве.

Заявление американского лидера о необходимости найти Зеленскому замену парламентарий счёл значимым сигналом, однако допустил, что оно может оказаться политическим манёвром.

«Может быть, это очередной политический выкрутас, но в любом случае это замечено, и этот гонг пробил», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, Дональд Трамп призвал Украину найти нового президента, способного заключить мирное соглашение. По мнению американского лидера, Владимир Зеленский неоднократно получал возможность урегулировать конфликт, но не воспользовался ею.