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Регион
Опубликовано 11 октября, 13:59

«Гонг пробил»: В Совфеде предрекли крах режима Зеленского после наезда Трампа

Сенатор Карасин спрогнозировал конец режима Зеленского после критики Трампа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Атаки ВСУ на российские города и инфраструктуру могут быть предвестниками скорого конца власти Владимира Зеленского, заявил сенатор Григорий Карасин, комментируя призыв президента США Дональда Трампа сменить режим в Киеве.

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Заявление американского лидера о необходимости найти Зеленскому замену парламентарий счёл значимым сигналом, однако допустил, что оно может оказаться политическим манёвром.

«Может быть, это очередной политический выкрутас, но в любом случае это замечено, и этот гонг пробил», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Напомним, Дональд Трамп призвал Украину найти нового президента, способного заключить мирное соглашение. По мнению американского лидера, Владимир Зеленский неоднократно получал возможность урегулировать конфликт, но не воспользовался ею.

Самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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