«Гонг пробил»: В Совфеде предрекли крах режима Зеленского после наезда Трампа
Сенатор Карасин спрогнозировал конец режима Зеленского после критики Трампа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Атаки ВСУ на российские города и инфраструктуру могут быть предвестниками скорого конца власти Владимира Зеленского, заявил сенатор Григорий Карасин, комментируя призыв президента США Дональда Трампа сменить режим в Киеве.
Заявление американского лидера о необходимости найти Зеленскому замену парламентарий счёл значимым сигналом, однако допустил, что оно может оказаться политическим манёвром.
«Может быть, это очередной политический выкрутас, но в любом случае это замечено, и этот гонг пробил», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Напомним, Дональд Трамп призвал Украину найти нового президента, способного заключить мирное соглашение. По мнению американского лидера, Владимир Зеленский неоднократно получал возможность урегулировать конфликт, но не воспользовался ею.
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