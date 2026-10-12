Patriot и Starlink под угрозой: В Германии раскрыли главные страхи Киева из-за ссоры с Трампом

Разногласия Владимира Зеленского с Дональдом Трампом вызвали на Украине опасения, что Вашингтон может прекратить поставки ракет Patriot и терминалов Starlink. О тревожных настроениях в Киеве рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По словам журналиста, украинская сторона обеспокоена возможными последствиями обострения отношений с американским руководством. Дальнейшие действия Белого дома остаются непредсказуемыми. Именно эта неопределённость вызывает тревогу.

Одним из главных рисков Ваннер назвал прекращение поставок боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Ещё одной проблемой может стать потеря доступа к терминалам спутникового интернета Starlink. В обеих сферах Киев полностью зависит от Соединённых Штатов, подчеркнул немецкий корреспондент.

Сейчас на Украине ожидают, какие шаги предпримет Трамп после публичных разногласий с Зеленским. От решений американского лидера может зависеть дальнейшее предоставление военной и технологической поддержки. Пока ясности относительно позиции Вашингтона нет.

Поводом для нового обострения отношений стали заявления президента США, прозвучавшие 10 октября. Трамп напомнил, что Зеленский неоднократно имел возможность договориться об урегулировании конфликта, но не воспользовался ею. В связи с этим глава Белого дома призвал Украину найти нового руководителя, а позднее высказался за проведение выборов.

Этому предшествовала договорённость Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива. Киев выступил с критикой соглашения, предусматривающего ослабление американских санкций. На фоне возникших противоречий украинская сторона теперь опасается дальнейшего ухудшения отношений с США.