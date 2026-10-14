Зеленского предупредили об опасности конфликта с Трампом из-за ударов по НПЗ

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский может лишиться американских разведданных и доступа к спутниковой связи Starlink, если продолжит спорить с президентом США Дональдом Трампом из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. О таких рисках рассказал бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси в беседе с европейским изданием Politico.

«Его недовольство вполне объяснимо, но есть и обратная сторона медали», — заявил Уилласи-Уилси.

По мнению дипломата, Зеленский может рассчитывать на ослабление позиций Трампа после промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября. Некоторые республиканцы уже выступили против решения американского президента разрешить поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Однако открытый конфликт с Белым домом способен привести к последствиям для Киева.

Уилласи-Уилси допустил, что хозяин Белого дома может остановить передачу Украине разведывательной информации. Другим возможным шагом он назвал давление на владельца SpaceX Илона Маска с целью ограничения работы Starlink, который использует украинская армия. Эксперт предупредил, что Зеленский может недооценивать опасность противостояния с американским президентом, чьи позиции оказались под давлением.

Поводом для разногласий стала договорённость Вашингтона с Москвой о поставках российского дизельного топлива. Экс-комик раскритиковал решение Трампа и назвал его уступкой российской стороне. Впоследствии украинское руководство санкционировало новые удары по нефтеперерабатывающим предприятиям России.

Американский президент, в свою очередь, потребовал прекратить подобные атаки и призвал украинцев задуматься о смене руководства страны. При этом Зеленский не продемонстрировал готовности выполнить требование Вашингтона. Он настаивает на взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Как отмечает Politico, администрация Трампа также рассматривает возможность остановки программы, позволяющей союзникам закупать американское вооружение для Украины. Ранее об этом сообщила Financial Times. Такая мера может осложнить снабжение ВСУ и увеличить зависимость Киева от европейских партнёров. При этом перечисленные меры пока остаются возможными сценариями, а не принятыми решениями.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил договориться с Россией о поставках дизельного топлива после нескольких безуспешных попыток убедить Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Белый дом обращался к Киеву с соответствующей просьбой около шести раз. На переговорах в Майами эту позицию украинской делегации передали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Вашингтон связывал удары по нефтеперерабатывающим предприятиям с ростом стоимости топлива на американском рынке.