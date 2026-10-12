Москва надеется, что поставки российского дизельного топлива помогут успокоить и стабилизировать мировой рынок. Об этом заявил замминистра иностранных дел Георгий Борисенко. Он напомнил, что ранее большая часть дизеля поставлялась из стран Персидского залива, однако американо-израильская агрессия против Ирана привела к блокаде Ормузского пролива.

«Мы, безусловно, надеемся на то, что конфликт вокруг Ирана в скорейшее время будет преодолён, а также рассчитываем, что поставки дизельного топлива из России помогут успокоить рынок топлива, стабилизировать его. Считаем, что это будет на пользу не только США, но и всему миру», — добавил замглавы МИД РФ.

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу заключить с ним соглашение по дизелю, а не с Россией. По мнению печально известного комика, именно он «определяет, работают ли НПЗ» в РФ.