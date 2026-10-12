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Регион
Опубликовано 12 октября, 13:02

Зеленский предложил Трампу новую сделку и пригрозил не пустить суда России с дизелем в США

Зеленский предложил Трампу заключить сделку по дизелю с Украиной, а не с Россией

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу заключить сделку по дизельному топливу не с Россией, а с Украиной. По словам украинского лидера, Киев способен влиять на работу российских нефтеперерабатывающих заводов и движение судов с топливом в Штаты.

«Почему Америка не заключит сделку по дизельному топливу с Украиной? Украина! Давайте предложим сделку по дизельному топливу с Украиной. Мы влияем на то, движутся ли эти суда. Мы определяем, работают ли НПЗ», — заявил Зеленский в соцсети.

Он поведал, что Украина заинтересована прежде всего в защите своей энергетической инфраструктуры. Взамен Киев якобы готов отказаться от ударов по объектам, связанным с производством и поставками дизельного топлива, если получит гарантии безопасности энергосистемы.

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Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что действующие антироссийские санкции не запрещают США покупать российское дизельное топливо. По его словам, администрация президента Дональда Трампа обладает необходимыми полномочиями. В Киеве возмутились таким заявлениям.

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Татьяна Миссуми
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