Зеленский предложил Трампу новую сделку и пригрозил не пустить суда России с дизелем в США

Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу заключить сделку по дизельному топливу не с Россией, а с Украиной. По словам украинского лидера, Киев способен влиять на работу российских нефтеперерабатывающих заводов и движение судов с топливом в Штаты.

«Почему Америка не заключит сделку по дизельному топливу с Украиной? Украина! Давайте предложим сделку по дизельному топливу с Украиной. Мы влияем на то, движутся ли эти суда. Мы определяем, работают ли НПЗ», — заявил Зеленский в соцсети.

Он поведал, что Украина заинтересована прежде всего в защите своей энергетической инфраструктуры. Взамен Киев якобы готов отказаться от ударов по объектам, связанным с производством и поставками дизельного топлива, если получит гарантии безопасности энергосистемы.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что действующие антироссийские санкции не запрещают США покупать российское дизельное топливо. По его словам, администрация президента Дональда Трампа обладает необходимыми полномочиями. В Киеве возмутились таким заявлениям.