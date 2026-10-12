«Стратегический ресурс»: В Германии раскрыли, как Путин рассорил Трампа и Зеленского

Президент России Владимир Путин смог повлиять на отношение американского лидера Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому, использовав вопрос поставок дизельного топлива. Такую оценку приводит немецкая газета Die Welt.

«Путину удалось точным ходом изменить отношение Трампа к Зеленскому. Для этого он умело воспользовался стратегически важным ресурсом — дизелем», — говорится в публикации.

По версии издания, договорённость о поставках российского дизеля помогла Москве усилить свои позиции в отношениях с Вашингтоном. Трамп ранее объявил о намерении обеспечить поставки топлива из России на американский и мировой рынки. Для этого власти США временно разрешили соответствующие операции, несмотря на действующие санкционные ограничения.

В статье Die Welt также отмечается, что европейские страны не использовали собственные стратегические запасы топлива как инструмент давления на американского президента. По мнению автора, европейские союзники Украины могли бы задействовать этот ресурс, чтобы добиваться от Вашингтона более активной поддержки Киева.

На фоне договорённости Трампа с Путиным отношения американского лидера с Зеленским вновь обострились. Президент США критиковал украинского коллегу из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и призывал Киев пойти на уступки. Украинская сторона, в свою очередь, раскритиковала соглашение о поставках российского топлива, заявив, что оно может принести Москве дополнительные доходы.

Ранее газета Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп договорился с Россией о поставках дизельного топлива, рассчитывая сбить стоимость энергоресурсов перед ноябрьскими выборами в Конгресс.