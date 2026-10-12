Киев, подвинься! В США раскрыли главный мотив Трампа в дизельной сделке с Путиным

Президент США Дональд Трамп договорился с Россией о поставках дизельного топлива, рассчитывая сбить стоимость энергоресурсов перед ноябрьскими выборами в Конгресс. О политических мотивах соглашения пишет Financial Times.

Дорогая нефть и стремительный рост цен на горючее стали серьёзной проблемой для американского лидера и Республиканской партии. Как отмечает издание, ситуацию усугубили конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Подорожание энергоносителей уже негативно сказывается на популярности главы Белого дома и его однопартийцев, которые подвинули возважения Киева на второй план.

Особенно чувствительными к стоимости дизеля оказались избирательные округа, традиционно поддерживающие республиканцев. Руководитель энергетического направления Citigroup Энтони Юэнь объяснил это более высоким потреблением такого топлива в соответствующих регионах. Сложившаяся экономическая и политическая обстановка, по его оценке, создаёт множество стимулов для дальнейших шагов Вашингтона.

Рынки уже отреагировали на договорённости Москвы и Вашингтона. Руководитель инвестиционного подразделения BNP Paribas Securities China Вэй Ли связал удешевление американских фьючерсов на печное топливо с оптимизмом инвесторов относительно сделки. Именно эти контракты используются в США как один из ориентиров при определении стоимости дизеля.

Во время утренних торгов 12 октября в Азии нефть марки Brent потеряла 1,3% и опустилась до 103,34 доллара за баррель. Одновременно фьючерсы на печное топливо в Соединённых Штатах снизились на 3%. Их цена достигла 4,60 доллара за галлон.