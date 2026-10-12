Киев, подвинься! В США раскрыли главный мотив Трампа в дизельной сделке с Путиным
FT: Трамп заключил сделку с Россией по дизелю ради снижения цен перед выборами
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Президент США Дональд Трамп договорился с Россией о поставках дизельного топлива, рассчитывая сбить стоимость энергоресурсов перед ноябрьскими выборами в Конгресс. О политических мотивах соглашения пишет Financial Times.
Дорогая нефть и стремительный рост цен на горючее стали серьёзной проблемой для американского лидера и Республиканской партии. Как отмечает издание, ситуацию усугубили конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Подорожание энергоносителей уже негативно сказывается на популярности главы Белого дома и его однопартийцев, которые подвинули возважения Киева на второй план.
Особенно чувствительными к стоимости дизеля оказались избирательные округа, традиционно поддерживающие республиканцев. Руководитель энергетического направления Citigroup Энтони Юэнь объяснил это более высоким потреблением такого топлива в соответствующих регионах. Сложившаяся экономическая и политическая обстановка, по его оценке, создаёт множество стимулов для дальнейших шагов Вашингтона.
Рынки уже отреагировали на договорённости Москвы и Вашингтона. Руководитель инвестиционного подразделения BNP Paribas Securities China Вэй Ли связал удешевление американских фьючерсов на печное топливо с оптимизмом инвесторов относительно сделки. Именно эти контракты используются в США как один из ориентиров при определении стоимости дизеля.
Во время утренних торгов 12 октября в Азии нефть марки Brent потеряла 1,3% и опустилась до 103,34 доллара за баррель. Одновременно фьючерсы на печное топливо в Соединённых Штатах снизились на 3%. Их цена достигла 4,60 доллара за галлон.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 9 октября объявил о поставках более 300 тысяч тонн российского дизеля. В дальнейшем объёмы экспорта планируется нарастить. Для реализации договорённостей американский Минфин временно разрешил операции с топливом из России, сделав исключение из действующих санкционных ограничений. Позже Зеленский заявил о готовности отказаться от атак на российские НПЗ, но выставил условие.
Больше новостей о российско-американских переговорах, отношениях Киева с Вашингтоном и международной дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru