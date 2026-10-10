Вашингтон резко сменил курс: Американцев шокировала договорённость Трампа с Путиным

Договорённость Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива стала неожиданным разворотом американской политики в отношении Москвы. Как отмечает Associated Press, решение главы Белого дома резко контрастирует с недавним ужесточением антироссийских санкций.

Журналисты обратили внимание, что ещё в сентябре американский лидер подписал масштабный закон, направленный на ограничение российских доходов от продажи нефти и газа. Теперь же Вашингтон согласился получать энергоресурсы из РФ, фактически отступив от прежнего подхода. В AP назвали подобную перемену шокирующей.

По оценке агентства, новый шаг ставит под сомнение дальнейшее усиление экономического давления на Россию из-за украинского конфликта. Речь идёт не только о закупках топлива, но и о пересмотре ограничений, которые на протяжении нескольких лет препятствовали энергетическому сотрудничеству двух государств.

Об изменениях Трамп объявил после телефонных переговоров с Путиным 9 октября. Американский президент сообщил о договорённости немедленно поставить на рынок США и других стран более 300 тысяч тонн дизеля. В дальнейшем объёмы планируется увеличить.

Для реализации соглашения американский Минфин выдал временное разрешение на операции с российским дизельным топливом. Оно будет действовать до 7 апреля 2027 года. Таким образом, для этих поставок предусмотрено исключение из действующего санкционного режима.

Российская сторона по итогам беседы подтвердила готовность экспортировать нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Президенты также обсудили украинское урегулирование и продолжение двусторонних контактов. При этом в Associated Press связывают неожиданное решение Вашингтона с высокими ценами на топливо в США.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия готова поставить США и другим покупателям 300 тысяч тонн дизельного топлива уже в октябре. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, уточнивший дальнейшие планы по увеличению экспорта. В ноябре Москва рассчитывает направить на зарубежные рынки 500 тысяч тонн нефтепродукта, а в декабре объём может достигнуть миллиона тонн. При этом ранее Трамп признал важность достигнутых с Путиным договорённостей и поблагодарил российского лидера. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон нуждался в подобном соглашении, назвав его крупным и значимым.