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Регион
Опубликовано 11 октября, 21:49

Карни по телефону обсудил с Зеленским соглашение США и России по дизелю

Марк Карни и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Jeff McIntosh

Марк Карни и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Jeff McIntosh

Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил с Владимиром Зеленским соглашение между США и Россией о поставках российского дизельного топлива. Об этом сообщили в офисе канадского премьера.

«Лидеры обсудили новое соглашение между США и Россией о поставках миллионов тонн дизельного топлива в Соединённые Штаты», — говорится в заявлении.

По данным канадской стороны, во время телефонного разговора Карни заявил, что российско-американская договорённость якобы противоречит усилиям по установлению мира и стабильности в Европе.

Разговор состоялся на фоне решения России частично снять ограничения на экспорт дизельного топлива и направить на мировой рынок до 500 тысяч тонн продукции.

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Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что действующие антироссийские санкции не запрещают США покупать российское дизельное топливо. По его словам, администрация президента Дональда Трампа обладает необходимыми полномочиями.

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Матвей Константинов
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