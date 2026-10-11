Карни по телефону обсудил с Зеленским соглашение США и России по дизелю

Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил с Владимиром Зеленским соглашение между США и Россией о поставках российского дизельного топлива. Об этом сообщили в офисе канадского премьера.

«Лидеры обсудили новое соглашение между США и Россией о поставках миллионов тонн дизельного топлива в Соединённые Штаты», — говорится в заявлении.

По данным канадской стороны, во время телефонного разговора Карни заявил, что российско-американская договорённость якобы противоречит усилиям по установлению мира и стабильности в Европе.

Разговор состоялся на фоне решения России частично снять ограничения на экспорт дизельного топлива и направить на мировой рынок до 500 тысяч тонн продукции.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что действующие антироссийские санкции не запрещают США покупать российское дизельное топливо. По его словам, администрация президента Дональда Трампа обладает необходимыми полномочиями.