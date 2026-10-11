Бессент: Санкции не запрещают США импортировать российский дизель

Администрация президента США Дональда Трампа обладает законными полномочиями для импорта российского дизельного топлива, несмотря на действующие антироссийские ограничения. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы делаем это со всеми имеющимися у нас юридическими полномочиями. Так что неправы все те, кто утверждает в Конгрессе, что старый законопроект или нынешний законопроект Линдси Грэма запрещают нам это делать», — сказал Бессент в эфире Fox News.

По его словам, договорённость с Россией выгодна американским потребителям и должна помочь снизить цены на топливо. В последние месяцы дизель в США заметно подорожал на фоне перебоев с поставками и напряжённой ситуации на мировом энергетическом рынке.

Ранее Life.ru сообщал, что решение Трампа закупать российский дизель вызвало резонанс в США и стало заметным изменением прежнего санкционного курса Вашингтона. Для реализации сделки американский Минфин выдал временное разрешение на операции с российским дизелем. Оно будет действовать до 7 апреля 2027 года и фактически создаёт исключение из действующего санкционного режима.