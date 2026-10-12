Энергетик оценил влияние дизельной сделки Путина и Трампа на мировой рынок

Поставки российского дизеля после снятия американских санкций вряд ли приведут к существенному снижению мировых цен на топливо, полагает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его оценке, соглашение затронет лишь небольшую часть причин дефицита.

Главную проблему эксперт связал с ближневосточным конфликтом, из-за которого рынку не хватает нефти и нефтепродуктов. Российские поставки не смогут полностью восполнить этот недостаток. Котировки могут снизиться на короткое время, но рассчитывать на значительную корректировку цен специалист не рекомендовал.

При этом опасаться нехватки дизеля внутри России из-за сделки, по его мнению, не стоит. Возобновление экспорта напоминает сценарий 2023 года, когда ограничения снимали постепенно. Обсуждаемые 500 тысяч тонн значительно меньше среднемесячного объёма российских поставок за рубеж, подчеркнул собеседник «Ридуса».

Напомним, Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным анонсировал поставки российского дизеля на американский и мировой рынки. Президент США рассчитывает, что договорённости помогут снизить стоимость топлива.