Россия и США уже обсуждают поставки дизеля: Новак допустил рост экспорта до 3,5 млн тонн в месяц

Российские и американские компании уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из РФ. К обсуждению подключились и министерства энергетики двух стран. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью ИС «Вести».

По его словам, переговоры начались после договорённостей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Российское правительство оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизеля, что позволило рассматривать поставки на мировые рынки, включая США.

Американская сторона, в свою очередь, на шесть месяцев сняла санкционные ограничения на соответствующие операции. Теперь компании обсуждают условия поставок с потенциальными покупателями.

Новак также допустил, что до конца 2026 года Россия сможет увеличить экспорт дизельного топлива до 3,5 млн тонн в месяц. По его словам, такие объёмы соответствуют уровню поставок до кризиса.

Вице-премьер считает, что дополнительные партии российского топлива уже влияют на мировой рынок, помогая сбалансировать спрос и предложение. По его оценке, цены на дизель скорректировались в сторону снижения примерно на 5–6%.

Ранее Life.ru сообщал о договорённости Владимира Путина и Дональда Трампа по поставкам российского дизельного топлива. После переговоров лидеров Вашингтон временно разрешил операции с российским топливом, сделав исключение из санкционных ограничений.