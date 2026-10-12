«Европа должна пробудиться»: Бабиша шокировала сделка России и США по дизелю

Европе пора «пробудиться от сна» и активнее участвовать в урегулировании конфликта на Украине. С таким призывом выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, которого шокировала договорённость Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива. Его слова приводит чешское агентство ČTK.

«Европа должна пробудиться от сна и начать в целом решать эту ситуацию и также участвовать в урегулировании конфликта на Украине», — сказал чешский премьер.

Поводом для столь резкой реакции стали договорённости России и США в энергетической сфере. Бабиш назвал их полным шоком, дав понять, что европейским странам необходимо активнее включаться в обсуждение международных вопросов.

Чешский политик также сообщил, что представит свою страну на предстоящем саммите Евросоюза. Ожидается, что в Брюссель прибудет Владимир Зеленский, а одной из главных тем переговоров станет ситуация на Украине. При этом Бабиш не берётся прогнозировать, изменится ли позиция европейских лидеров после договорённостей Москвы и Вашингтона. По его словам, пока неизвестно, повлияет ли произошедшее на риторику участников саммита.

Ранее Life.ru писал, что Андрей Бабиш призвал Евросоюз тратить деньги на восстановление Украины, а не на продолжение конфликта. Чешский премьер напомнил, что европейские страны уже одобрили выделение Киеву 377 миллиардов евро. Он также обратил внимание, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой, тогда как европейские лидеры практически не участвуют в прямом диалоге с Россией.