Бабиш призвал Европу направлять деньги не на войну, а на восстановление Украины

Председатель правительства Чехии Андрей Бабиш считает, что Европе следует тратить деньги на восстановление Украины, а не на продолжение конфликта. Об этом он заявил на митинге в городе Липник-над-Бечвоу, сообщает ČTK.

«Я думаю, что для Европы, которая одобрила [за время конфликта] выделение Украине 377 миллиардов евро, было бы лучше давать эти деньги на восстановление Украины, а не на войну», — сказал Бабиш.

Чешский премьер также обратил внимание на то, что США и президент Дональд Трамп поддерживают контакты с президентом России Владимиром Путиным, тогда как европейские страны такого диалога не ведут. При этом, по словам Бабиша, некоторые лидеры ЕС уже говорят о необходимости возобновить общение с Москвой. Кроме того, Бабиш заявил, что на продолжающемся противостоянии зарабатывают производители оружия, банки и энергетические компании.

А ранее Андрей Бабиш заявил, что Прага готова направить две механизированные бригады на помощь странам Прибалтики в случае нападения России. Он добавил, что чешское правительство располагает дополнительной информацией от спецслужб и зарубежных партнёров, однако не раскрывает её из-за режима секретности.