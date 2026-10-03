Посол Пономарёва заявила, что Чехия хочет заставить Россию раскошелиться

Прага начала разбирательства по российской государственной недвижимости после того, как лишила объекты дипломатического статуса. Посол РФ Анна Пономарёва заявила РИА «Новости», что чешские власти таким образом пытаются заставить Москву «раскошелиться».

По словам дипломата, сначала Чехия выслала российских сотрудников и сократила численность дипмиссии до минимального уровня. Затем власти страны использовали отсутствие дипломатов как основание для пересмотра статуса принадлежащих России зданий. Теперь вокруг объектов идут административные и судебные процедуры. В ряде случаев спор касается не только недвижимости, но и земельных участков.

«Было начато административное и судебное разбирательство с одной лишь целью — заставить Российскую Федерацию как собственника объектов, а во многих случаях и земли, как можно больше раскошелиться», — утверждает Пономарёва.

Всё ещё продолжается судебный спор о замораживании имущества ФГУП «Госзагрансобственность». Чешский суд ранее отклонил иск предприятия, после чего российская сторона обжаловала это решение.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага готова направить две механизированные бригады на помощь странам Прибалтики в случае нападения России. Он добавил, что чешское правительство располагает дополнительной информацией от спецслужб и зарубежных партнёров, однако не раскрывает её из-за режима секретности.