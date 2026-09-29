«Действовали бы активно»: Чехия готова направить в Прибалтику солдат в случае конфликта с РФ

Чехия готова направить две механизированные бригады на помощь странам Прибалтики в случае нападения России. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш после разговора с президентом страны Петром Павелом.

«Конечно же, мы готовимся. Если бы произошло то, что Россия напала на Прибалтику, то, согласно статье 5, мы должны будем направить две наши механизированные бригады. Мы, конечно же, действовали бы активно», — приводит слова премьера Deník N.

Бабиш добавил, что чешское правительство располагает дополнительной информацией от спецслужб и зарубежных партнёров, однако не раскрывает её из-за режима секретности.

Ранее Deník N сообщал со ссылкой на источники, что среди союзников по НАТО обсуждается сценарий возможной ограниченной провокации или вторжения России на территорию одной из стран Балтии. Президент Чехии Петр Павел также подтвердил изданию, что подобные сценарии рассматриваются. Москва неоднократно заявляла, что не планирует нападать на государства НАТО.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает принцип коллективной обороны: нападение на одного участника альянса рассматривается как нападение на всех. При этом каждое государство самостоятельно определяет, какие меры сочтёт необходимыми для помощи союзнику.

Ранее Life.ru писал, что Россия предупредила НАТО о риске прямого вооружённого столкновения из-за ситуации вокруг Калининградской области. Российское посольство в Бельгии заявило, что считает курс альянса в отношении региона фактором роста напряжённости. В дипмиссии также подчеркнули, что у Москвы нет намерений начинать боевые действия против стран Прибалтики.