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Опубликовано 29 сентября, 20:31

«Опасное бахвальство»: В Чехии предупредили Сикорского о риске эскалации с Россией

В Чехии раскритиковали Сикорского за слова о возможной войне с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможном военном столкновении с Россией могут привести к опасной эскалации. Такую точку зрения изложил обозреватель чешского портала Lidovky Иво Стржейчек.

Поводом стали высказывания Сикорского на сентябрьской конференции Yalta European Strategy в Киеве. Польский министр утверждал, что в случае нападения России страны НАТО смогли бы быстро добиться преимущества благодаря превосходству в авиации. Он также рассуждал о возможных ударах по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Автор колонки назвал подобную риторику «опасным бахвальством» и напомнил, что Сикорский выступает не как частное лицо, а как министр иностранных дел страны НАТО. По мнению Стржейчека, дипломат должен прежде всего искать способы избежать прямого конфликта.

Обозреватель связал свои опасения с риском ядерной эскалации. Он сослался на рассуждения американского аналитика Германа Кана о поведении ядерных держав в ситуации, когда они воспринимают угрозу своему существованию.

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Ранее Life.ru рассказывал о словах Сикорского, что Польша и её союзники якобы смогли бы быстро добиться превосходства над Россией в воздухе. Тогда министр также затронул возможные удары по российским НПЗ.

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Анастасия Никонорова
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