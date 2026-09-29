Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможном военном столкновении с Россией могут привести к опасной эскалации. Такую точку зрения изложил обозреватель чешского портала Lidovky Иво Стржейчек.

Поводом стали высказывания Сикорского на сентябрьской конференции Yalta European Strategy в Киеве. Польский министр утверждал, что в случае нападения России страны НАТО смогли бы быстро добиться преимущества благодаря превосходству в авиации. Он также рассуждал о возможных ударах по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Автор колонки назвал подобную риторику «опасным бахвальством» и напомнил, что Сикорский выступает не как частное лицо, а как министр иностранных дел страны НАТО. По мнению Стржейчека, дипломат должен прежде всего искать способы избежать прямого конфликта.

Обозреватель связал свои опасения с риском ядерной эскалации. Он сослался на рассуждения американского аналитика Германа Кана о поведении ядерных держав в ситуации, когда они воспринимают угрозу своему существованию.

Ранее Life.ru рассказывал о словах Сикорского, что Польша и её союзники якобы смогли бы быстро добиться превосходства над Россией в воздухе. Тогда министр также затронул возможные удары по российским НПЗ.