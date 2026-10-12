«Все понимают»: Зеленский обвинил Трампа в росте цен на дизель
Зеленский объяснил рост цен на дизель блокадой Ормузского пролива
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Высокие цены на дизельное топливо связаны с блокадой Ормузского пролива, а не с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такое заявление Владимир Зеленский сделал в эфире американского телевидения на фоне разногласий с президентом США Дональдом Трампом.
«Цены растут из-за конфликта на Ближнем Востоке, из-за блокирования Ормузского пролива. Все это понимают», — заявил Зеленский.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на топливо в США из-за ударов по российским НПЗ. В публикации от 5 октября американский президент утверждал, что стоимость горючего увеличивается из-за проблем с нефтепереработкой, включая атаки ВСУ на российские предприятия и закрытие заводов в отдельных американских штатах. При этом Трамп считал, что ситуация в Ормузском проливе уже не является главным фактором подорожания.
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