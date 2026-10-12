Избегающий выборов Зеленский выпил храброй воды и пояснил Трампу за демократию
Зеленский — в ответ Трампу: Только украинцы могут сменить президента страны
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владимир Зеленский вновь ответил президенту США Дональду Трампу, который ранее призвал Украину выбрать нового лидера. Соответствующее заявление прозвучало в интервью американскому телеканалу ABC News.
«Если Трамп хочет сменить лидера на Украине, он должен знать, что только наш народ может сменить лидера», — подчеркнул Зеленский.
Ранее Трамп заявил, что Украине необходим новый президент, способный договориться о завершении конфликта. Американский лидер также выразил недовольство действиями Зеленского, в частности украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.
При этом Зеленский допустил проведение президентских выборов при условии полного прекращения боевых действий на 60 дней. По его словам, этого времени должно хватить для подготовки голосования, в том числе внесения необходимых изменений в законодательство. Напомним, что срок его пятилетних президентских полномочий истёк ещё в мае 2024 года, а новые выборы на Украине не проводились в условиях военного положения.
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