Избегающий выборов Зеленский выпил храброй воды и пояснил Трампу за демократию

При этом Зеленский допустил проведение президентских выборов при условии полного прекращения боевых действий на 60 дней. По его словам, этого времени должно хватить для подготовки голосования, в том числе внесения необходимых изменений в законодательство. Напомним, что срок его пятилетних президентских полномочий истёк ещё в мае 2024 года, а новые выборы на Украине не проводились в условиях военного положения.