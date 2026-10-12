«Во время войны нельзя»: Каллас раскритиковала призыв Трампа провести выборы на Украине

Глава Евродипломатии Кая Каллас прокомментировала призыв президента США Дональда Трампа провести выборы главы государства на Украине. По её мнению, голосование не следует организовывать, пока продолжаются боевые действия.

«Практически каждая конституция предусматривает, что во время войны выборы проводить нельзя», — заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Она пояснила, что выборы неизбежно приводят к политической борьбе внутри страны, тогда как Украина одновременно сталкивается с внешними атаками. По мнению главы евродипломатии, сейчас важно сохранять единство общества, а международным партнёрам следует добиваться прекращения войны.

Напомним, Трамп 10 октября заявил, что Украине пора выбрать нового президента, поскольку Владимир Зеленский, по его оценке, неоднократно упускал возможности урегулировать конфликт. Позднее американский лидер призвал провести голосование. Зеленский в ответ заявил, что решение о президенте должны принимать сами украинцы. Он также выразил готовность организовать выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня сроком на 60 дней. Срок, на который Зеленский был избран президентом, истёк 20 мая 2024 года. Очередные выборы не состоялись на фоне военного положения.