Зеленский отверг ультиматум Трампа и отказался уйти
Зеленский отказался проводить президентские выборы без 60-дневного перемирия
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Владимир Зеленский вновь исключил проведение президентских выборов на Украине в нынешних условиях, несмотря на призыв американского лидера Дональда Трампа. На Варшавском форуме по безопасности он заявил, что готов вернуться к этому вопросу лишь после продолжительного прекращения огня.
«Если говорить о выборах на Украине… это совершенно невозможно», — подчеркнул Зеленский.
При этом украинский политик обозначил условие, при котором согласен заняться организацией голосования. Для этого, по его словам, необходимо установить полноценное перемирие продолжительностью не менее 60 дней. Без такой паузы обсуждать избирательный процесс он не намерен.
Пятилетний срок, на который Зеленский был избран, завершился 20 мая 2024 года. Очередное президентское голосование на Украине тогда не состоялось. В качестве причин отмены выборов власти называли действующее военное положение и всеобщую мобилизацию.
Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп потребовал от Зеленского провести президентские выборы, однако украинский политик допустил их организацию лишь после прекращения огня минимум на 60 дней. По его словам, безопасность голосования должна быть гарантирована. В Кремле уже отвергли идею такого перемирия.
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