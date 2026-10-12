Песков: Путин может приказать не наносить удары по Украине в день выборов

Президент Владимир Путин готов распорядиться не наносить удары по территории Украины на время выборов президента, но лишь в день их проведения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства уже высказывался о такой возможности. Теперь он подтвердил эту позицию от имени Путина, особо выделив продолжительность возможного прекращения ударов.

«Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение», — подчеркнул Песков.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Зеленского провести выборы при условии 60-дневного перемирия. По словам украинского политика, этот срок необходим для организации голосования и обеспечения безопасности граждан. Дональд Трамп прямо призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Американский лидер заявил, что Зеленский уже неоднократно мог договориться об урегулировании конфликта, но не сделал этого.