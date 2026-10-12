Песков: Путин может приказать не наносить удары по Украине в день выборов
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин готов распорядиться не наносить удары по территории Украины на время выборов президента, но лишь в день их проведения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что глава государства уже высказывался о такой возможности. Теперь он подтвердил эту позицию от имени Путина, особо выделив продолжительность возможного прекращения ударов.
«Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение», — подчеркнул Песков.
Ранее Life.ru сообщал о предложении Зеленского провести выборы при условии 60-дневного перемирия. По словам украинского политика, этот срок необходим для организации голосования и обеспечения безопасности граждан. Дональд Трамп прямо призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Американский лидер заявил, что Зеленский уже неоднократно мог договориться об урегулировании конфликта, но не сделал этого.
Больше новостей о дипломатических переговорах и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.