Владимир Зеленский обещает, что Украина назначит выборы нового президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

«Если Путин согласится на 60-дневное перемирие, Украина проведёт выборы», — сказал он журналистам.

По словам Зеленского, двухмесячная пауза в боевых действиях необходима для организации голосования и обеспечения безопасности избирательного процесса. Полномочия самого политика на посту президента Украины официально истекли 20 мая 2024 года, но нового не выбирали под предлогом военного положения.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп прямо призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Американский лидер заявил, что Зеленский уже неоднократно мог договориться об урегулировании конфликта, но не сделал этого. Трамп также посоветовал Украине выбрать нового президента, способного заключить мирное соглашение.