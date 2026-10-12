Кремль ответил на предложение Зеленского о выборах в обмен на перемирие

Москва добивается долгосрочного мира на Украине, а не временного прекращения огня на 60 дней ради проведения выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение Владимира Зеленского.

Представитель Кремля напомнил, что российские власти уже неоднократно обозначали свою позицию по урегулированию конфликта. По его словам, об этом говорил как Владимир Путин, так и другие официальные лица. Москва готова предпринять все возможные усилия для достижения устойчивого мира.

Поводом для комментария стало заявление Зеленского о готовности организовать голосование на Украине при условии двухмесячного перемирия. Ранее он пояснил, что такая пауза необходима для подготовки избирательного процесса и обеспечения безопасности его участников. С соответствующим предложением украинский политик выступил 11 октября.

Таким образом, в ответ на инициативу Киева Песков вновь подтвердил прежнюю позицию российской стороны. В Кремле считают приоритетом полноценное мирное урегулирование, а не ограниченное по времени прекращение боевых действий.