Песков: Урегулирование по Украине должно быть рассчитано на десятилетия

Россия выступает не за отдельные договорённости по Украине, а за комплексное решение, способное обеспечить устойчивое урегулирование на десятилетия. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» прокомментировал инициативы Индии.

По его словам, предложения Нью-Дели находятся на столе, однако Москва не рассматривает точечные меры как достаточный способ завершения конфликта.

«Они все на столе, но тоже мы неоднократно говорили на самых различных уровнях, что мы не за фрагментарные решения. Мы за комплексное решение, которое позволит выйти на устойчивое урегулирование на многие-многие годы, на десятилетия», — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля уточнял, что индийская сторона предложила именно сегментарный, а не полноценный мирный план. При этом Россия приветствует интерес Нью-Дели к поиску путей урегулирования и признательна за соответствующие инициативы.

Накануне стали известны три пункта предложенной Индией схемы перемирия. Нью-Дели предлагает отказаться от ударов по энергетической и другой инфраструктуре, обеспечить беспрепятственную перевозку зерна и энергоносителей через Чёрное море, а также прекратить атаки на коммерческие суда. В Кремле ранее поблагодарили Индию за идеи по урегулированию. Вместе с тем Песков подчёркивал, что отдельных договорённостей Москве недостаточно: итоговое соглашение должно быть комплексным и устойчивым.