Кремль поблагодарил Индию за идеи по завершению конфликта на Украине
Песков: Россия признательна Индии за идеи по урегулированию на Украине
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Россия признательна Индии за идеи и готовность содействовать урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Индия действительно вносит вклад в урегулирование. Мы признательны индийским друзьям за такую готовность и идеи, которые высказываются», — ответил Песков.
Нью-Дели в последние месяцы неоднократно предлагал Москве содействие. В конце августа премьер Индии Нарендра Моди заявил Путину о поддержке всех мирных усилий по украинскому урегулированию. После их переговоров Песков сообщил, что российский президент подробно проинформировал индийского премьера о ситуации вокруг конфликта. В сентябре представитель Кремля отмечал, что позиции Москвы и Нью-Дели во многом совпадают в стремлении к мирному решению, а также приветствовал готовность Индии внести вклад в переговорный процесс. Уже 1 октября Путин поблагодарил Моди за конкретные идеи, направленные на поиск взаимоприемлемых вариантов завершения конфликта, не раскрывая их содержание.
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