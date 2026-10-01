«Очень неплохие»: Путин рассказал об идеях Моди по миру на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди при каждой встрече с Владимиром Путиным поднимает вопрос о прекращении конфликта на Украине и предлагает свои варианты урегулирования. Об этом российский президент заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам Путина, несмотря на дружеские отношения Москвы и Нью-Дели, индийский премьер занимает нейтральную позицию и последовательно интересуется возможностями мирного решения.

«У него идеи есть очень хорошие, направленные на поиск взаимоприемлемых, именно взаимоприемлемых решений», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что Моди заинтересован именно в скорейшем завершении конфликта и регулярно возвращается к этой теме во время личных контактов.

«Мы, кстати, благодарны премьер-министру за его идеи, сейчас не буду вдаваться в детали, за его стремление к завершению в том числе этого конфликта мирным путём и как можно быстрее», — сказал глава государства.

Позиция Индии звучала и публично. В конце августа Моди заявил Путину о поддержке всех мирных усилий по украинскому урегулированию и призвал двигаться к завершению военных действий.

На той же встрече Путин заявил, что Россия уже движется по пути урегулирования украинского конфликта. Так он ответил на призыв Моди решать сложные вопросы мирным способом.