«Очень неплохие»: Путин рассказал об идеях Моди по миру на Украине
Путин поблагодарил Моди за идеи по мирному завершению конфликта на Украине
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди при каждой встрече с Владимиром Путиным поднимает вопрос о прекращении конфликта на Украине и предлагает свои варианты урегулирования. Об этом российский президент заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».
По словам Путина, несмотря на дружеские отношения Москвы и Нью-Дели, индийский премьер занимает нейтральную позицию и последовательно интересуется возможностями мирного решения.
«У него идеи есть очень хорошие, направленные на поиск взаимоприемлемых, именно взаимоприемлемых решений», — отметил президент.
Путин подчеркнул, что Моди заинтересован именно в скорейшем завершении конфликта и регулярно возвращается к этой теме во время личных контактов.
«Мы, кстати, благодарны премьер-министру за его идеи, сейчас не буду вдаваться в детали, за его стремление к завершению в том числе этого конфликта мирным путём и как можно быстрее», — сказал глава государства.
Позиция Индии звучала и публично. В конце августа Моди заявил Путину о поддержке всех мирных усилий по украинскому урегулированию и призвал двигаться к завершению военных действий.
На той же встрече Путин заявил, что Россия уже движется по пути урегулирования украинского конфликта. Так он ответил на призыв Моди решать сложные вопросы мирным способом.
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