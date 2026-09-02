Путин: Никто не давит на Россию по украинскому конфликту

Позиция дружественных России государств по украинскому урегулированию Москве известна, однако требовать от неё конкретных решений никто не пытается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что партнёры заинтересованы в скорейшем завершении конфликта и считают предпочтительным мирный путь. По его словам, Россия относится к этому подходу с уважением и воспринимает его как искреннее стремление найти выход из ситуации.

«Мы знаем их позицию, никто ничего не навязывает. Но позиция наших друзей заключается в том, что все за скорейшее прекращение этого конфликта, и желательно мирными средствами. Мы знаем эту позицию, мы её очень уважаем, она искренняя, и люди думают о том, как ситуацию поправить, но никто не оказывает на нас некорректного давления», — сказал он.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что переговоры по Украине сейчас фактически не продвигаются, однако Москва не намерена отказываться от возможного участия других сторон, если их действия помогут сдвинуть процесс с места. Российский лидер отметил, что для работы над возможными решениями потребуются специалисты разных направлений, включая военных и дипломатов.