Не остались в стороне: Китай и Индия готовы помочь России с урегулированием на Украине

Си Цзиньпин и Нарендра Моди в разговорах с Владимиром Путиным заявили о готовности при необходимости подключиться к урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер положительно воспринял желание Китая и Индии внести свой вклад, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинская тематика поднималась на двусторонних встречах Путина не только с председателем КНР и премьер-министром Индии, но и с руководством ЮАР. Си и Моди подробно интересовались ходом урегулирования и возможной ролью своих государств. В ответ президент России изложил им видение Москвы.

«В ходе контактов Си и Моди живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности стран сыграть в случае необходимости роль в урегулировании, о готовности внести свой вклад. Это было позитивно воспринято Путиным. Он дал разъяснения, как реально обстоят дела вокруг урегулирования и на фронтах», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что вклад в урегулирование способны внести и другие страны. Для этого, как считает Москва, они могут использовать своё влияние на Киев, чтобы добиться от него большей гибкости.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин кратко проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ситуации на полях украинского конфликта. Это произошло в Нью-Дели. Во время встречи российский лидер рассказал индийскому премьеру об актуальной обстановке. Главы государств БРИКС получают сведения о происходящем с разной степенью подробности. Личные переговоры дают возможность напрямую обменяться необходимой информацией.