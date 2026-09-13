Песков раскрыл детали разговора Путина и Моди об Украине

В Нью-Дели президент РФ Владимир Путин кратко проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о ситуации «на полях» в контексте украинского конфликта. Об этом ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время встречи двух лидеров российский президент рассказал индийскому премьеру об актуальной обстановке. По словам Пескова, главы государств БРИКС получают сведения о происходящем с разной степенью подробности, а личные переговоры дают возможность напрямую обменяться необходимой информацией.

«Скажем так, сделал обновление информации», — сказал он.

Отдельно представителя Кремля спросили об итогах контактов Путина с американскими эмиссарами. Подробно пересказывать содержание этих переговоров, как отметил Песков, времени не было.

При этом новых обстоятельств после встречи с американской стороной, по его словам, не появилось. Поэтому российский лидер ограничился кратким рассказом о текущей ситуации «на полях».

Ранее на полях саммита БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили с Владимиром Путиным возможность содействия в урегулировании украинского конфликта. Готовность индийского и китайского лидеров помочь в поиске решения Путин приветствовал. Российский президент также подробно ознакомил обоих коллег с текущей ситуацией.